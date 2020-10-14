Ограничение проезда по улице Сурикова продлят до 30 октября в Иркутске

Ограничение проезда по улице Сурикова в Иркутске продлят до 30 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

Не очень приятная новость для иркутских автомобилистов, маршрут которых часто проходит через центр города. Движение по улице Сурикова на участке от переулка Гершевича до Ленина, которое ограничили еще в начале октября, восстановят еще не скоро. Первоначально все работы там планировали завершить 15 октября - теперь же проезд по Сурикова откроют только 30 октября.

"Это связано с тем, что на участке необходимо провести монтажные работы по переносу кабельных линий, которые необходимо убрать из зоны будущей застройки", - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Кстати, водителям также придется искать пути объезда улицы Звездинской. Там тоже накануне ограничили движение - будут реконструировать канализационный напорный трубопровод. Работы продлятся до 26 октября. Так что призываем автомобилистов планировать свой маршрут заранее.