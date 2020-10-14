Ангарский ХК «Ермак» потерпел разгромное поражение от «Югры», пропустив 8 шайб. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Хоккеисты ангарского «Ермака» потерпели очередное поражение в домашней серии Высшей хоккейной лиги. На своем льду «оранжевые» по всем статьям уступили «Югре» из Ханты-Мансийска со счетом 2:8.

В первом периоде гости отправили в ворота ангарчан только две шайбы. Отличились Никита Тертышный и Артем Воронин. Ответить на это наши парни смогли одним точным броском Евгения Соловьева. Второй отрезок полностью остался за «Югрой». Команда из Ханты-Мансийска оторвалась в счете благодаря еще трем голам. Дважды отличился Никита Тертычный, и один раз Андрей Ряшенцев. Ну в третьем периоде гости довели дело до разгрома, забив еще трижды. Все, на что хватило «оранжевых» отыграть один гол усилиями Арсения Хацея.

Следующий матч «Ермак» проведет 16 октября. На своем льду «оранжевые» примут тюменский «Рубин».