Троллейбуса №5 в Иркутске будет ездить по временной схеме до 25 октября. Фото: администрация Иркутска

Строительно-монтажные работы на улице Трилиссера - на участке от пересечения с улицей Лебедева-Кумача до здания по улице Трилиссера, 33 не успели завершить в срок. В связи с этим, троллейбуса №5, маршрут которого пролегает по ней, продолжить курсировать по временной схеме до 25 октября.

«При следовании из центра троллейбус после улицы Ленина будет двигаться к Академическому мосту по улице 3-го Июля и далее по маршруту, выполняя остановки «130-й квартал» и «Академический мост», где традиционно останавливаются автобусы с номерами 4, 22, 83», - сообщает администрация города Иркутска.

При этом ждать троллейбус на остановках «Музыкальный театр», «Театр Кукол», «4-я Советская» - не стоит. До 25 октября ездить там он не будет. Схема пути из Университетского не изменилась.

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