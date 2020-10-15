Мошенник не смог оформить кредит на миллион рублей на имя сибирячки Фото: Лия МУРАДЬЯН

Мошенник, звонивший по телефону 44-летней жительнице Тулуна, использовал самую популярную для хищения денег схему – представился сотрудником службы безопасности банка.

- С денежными средствами на вашем счете происходит какая-то активность, чтобы деньги не пропали их нужно перевести на ваш безопасный счет, - якобы предупредил женщину о возможной краже средств «лжебанкир».

Растерявшись, тулунчанка перевела все деньги со своей карты – около 19 тысяч рублей. Однако, такая сумма не устроила звонившего. Он стал запугивать женщину, что мошенники сейчас оформят на ее имя кредит и лучше ей сделать это самой, чтобы «исчерпать кредитный потенциал».

- Сначала предлагали оформить кредит на миллион рублей, а потом на сколько «дадут», тут я поняла, что попала в руки мошенников, бросила трубку, они продолжали звонить, - рассказала пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области потерпевшая.

Сразу же сибирячка отправилась в банк.

«Благодаря ее своевременным действиям операцию по переводу денежных средств удалось заблокировать», - сообщают в полиции.

Возбуждено уголовное дело, звонивших предстоит разыскать.

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