За вход в здания аэропорта Иркутска без маски начнут штрафовать

За вход в аэропорт Иркутска без маски начнут штрафовать Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Тех, кто войдет в здания аэропорта в Иркутске без медицинских масок, начнут штрафовать. Контроль за масочным режимом усилен с 12 октября - в этот день губернатор Приангарья подписал указ о введении режима повышенной готовности в регионе.

- В случае невыполнения требований полиции и сотрудников Службы транспортной и авиационной безопасности на входах в аэровокзалы предусмотрен административный штраф от 1 до 30 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе иркутского аэропорта.

Кроме того, на входе всем продолжают бесконтактно измерять температуру, в здании расставлены антисептики для рук, а на полу сохранилась разметка для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра, чтобы пассажиры не толпились в очереди к стойкам регистрации и другим зонам аэропорта.

Сами сотрудники аэропорта тоже работают в медицинских масках и резиновых перчатках.