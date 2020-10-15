В двух школах Иркутска осенние каникулы начнутся раньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенние каникулы в двух школах Иркутска начнутся раньше, чем в остальных, из-за простуд и вирусных инфекций у педагогов и учеников.

Так, в школе №32 ребята начнут отдыхать с 19 октября. Дело в том, что почти 30% учителей находятся на больничном, и не могут заниматься с детьми даже дистанционно. Раньше уйдут на каникулы и младшие классы в школе №53 - это поможет развести потоки учеников, чтобы они меньше контактировали.

– Мы столкнулись с ситуацией, когда ребята не могут обучаться качественно и в полном объеме, - прокомментировал начальник департамента образования администрации Иркутска Олег Ивкин. - Обсуждался вопрос переноса каникул на более ранний срок в школе №14, однако ситуация в общеобразовательном учреждении улучшилась.

Добавим, что сейчас учатся из дома 124 класса в 44 школах Иркутска. А это 3645 ребят, то есть 4% от всех школьников города. Дистанционка уже закончилась для 72 классов, они снова занимаются очно.