Туберкулезный диспансер в Иркутской области спасли от пожара. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожарная сигнализация сработала в противотуберкулезном диспансере в поселке Усть-Ордынский в 1.40 ночи. Несмотря на поздний час, медики отреагировали мгновенно и вызвали пожарных. До их прибытия они вывели из здания 93 человек, которые проходили лечение. Прибыв на место, сотрудники МЧС увидели дым, который шел из окон второго этажа трехэтажки.

«Благодаря грамотным действиям персонала медицинского учреждения удалось избежать трагедии.Ими был обнаружен очаг возгорания и при помощи внутренней водопроводной сети ликвидирован пожар.Также оперативно была организована эвакуация пациентов», - дает оценку действиям медиков заместитель начальника Эхирит-Булагатского пожарно-спасательного гарнизона Руслан Алсаев.

Оказалось, пожар устроил один из больных, видимо, уснув с сигаретой. От нее и загорелся матрас.