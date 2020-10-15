Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Гостиницу на бульваре Гагарина в Иркутске строить не собираются

Генеральным планом это не предусмотрено
Ольга СЛАВИЧЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Многоэтажной гостиницы возле Краеведческого музея не будет.

Многоэтажной гостиницы возле Краеведческого музея не будет.

Новой многоэтажной гостиницы, слухи о строительстве которой пошли в соцсетях, на бульваре Гагарина в Иркутске не будет. И не только не будет, но даже не запланировано генеральным планом. Хотя участок земли на территории у дома на бульваре Гагарина, 20, действительно выкуплен, еще в 2011 году.

–В соответствии с генеральным планом Иркутска на данном земельном участке строительство подобных объектов осуществляться не может. Кроме этого, в комитет по градполитике обращений по выдаче разрешения на возведение здания не поступало, – пояснила сообщила и.о. заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике Олеся Куцакова.

Дело в том, что эта территория, хотя и находится в частной владении, находится под жестким контролем регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Кроме того, природный ландшафт тоже не может быть нарушен.