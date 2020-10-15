Гостиницу на бульваре Гагарина в Иркутске строить не собираются

Многоэтажной гостиницы возле Краеведческого музея не будет.

Новой многоэтажной гостиницы, слухи о строительстве которой пошли в соцсетях, на бульваре Гагарина в Иркутске не будет. И не только не будет, но даже не запланировано генеральным планом. Хотя участок земли на территории у дома на бульваре Гагарина, 20, действительно выкуплен, еще в 2011 году.

–В соответствии с генеральным планом Иркутска на данном земельном участке строительство подобных объектов осуществляться не может. Кроме этого, в комитет по градполитике обращений по выдаче разрешения на возведение здания не поступало, – пояснила сообщила и.о. заместителя мэра – председателя комитета по градостроительной политике Олеся Куцакова.

Дело в том, что эта территория, хотя и находится в частной владении, находится под жестким контролем регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Кроме того, природный ландшафт тоже не может быть нарушен.