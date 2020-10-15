Еще 180 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за сутки зарегистрировали еще 180 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 октября сообщает оперштаб региона по борьбе с COVID-19.

- Подтвержденных случаев инфицирования 21 281(+180), в том числе госпитализировано 2329 (+95) Выздоровело 18007(+75) Умерло 292 (+6) Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 94 (+3), - приводит статистику оперативный штаб.

Напомним, в Приангарье действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Всем необходимо носить медицинские маски в общественных местах, за их отсутствие могут оштрафовать. Введены дополнительные ограничения на работу общепита, а сауны, солярии, детские игровые и ночные клубы временно закрыты.

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