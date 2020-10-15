Автомобилист насмерть сбил 29-летнего мужчину в Тулуне и скрылся Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Утром 15 октября на девятом километре дороги «Тулун-Икей» в Иркутской области произошло смертельное ДТП. Под колесами автомобиля погиб 29-летний мужчина. Водитель скрылся с места аварии, сейчас его разыскивает полиция.

- Предварительно установлено, что пешеход двигался по правой стороне обочины по ходу движения транспорта, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - На одежде погибшего отсутствовали световозвращающие элементы.

На месте аварии работали полицейские. Всех свидетелей и очевидцев ДТП просят откликнуться и рассказать, что видели, а самого автомобилиста призывают добровольно прийти в правоохранительные органы для разбирательства.

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