Машиниста электровоза будут судить за смертельный наезд на ребенка в Иркутской области Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Расследование уголовного дела, подозреваемым по которому проходит машинист электровоза, завершено в Иркутской области. По колеса локомотива тогда – 1 октября 2018 года - попали два мальчика – 9 и 11 лет.

«Это было на перегоне Новобратск –Тепловая Восточно-Сибирской железной дороги», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ. – «В результате происшествия 9-летний мальчик погиб на месте, его 11-летний приятель в тяжелом состоянии был доставлен в больницу».

Следователи провели экспертизы и эксперименты, которые показали, что машинист нарушил и должностную инструкцию и правила безопасности движения железнодорожного транспорта. Из-за чего и произошел наезд на детей.

Уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасного движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека» передано в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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