Отключение отопления в Иркутске 16 октября 2020: адреса, время прекращения и возобновления подачи теплоснабжения
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Под отключение отопления в Иркутске 16 октября 2020 попадают дома в Свердловском, Октябрьском, Правобережном и Ленинском округах. «Тепла» не будет только в нескольких десятках зданий.
«Теплоснабжение будет отключено на несколько часов для диагностики и ремонтных работ на тепловой сети», - сообщает Оператор Теплосети Иркутска.
Отключение отопления в Иркутске 16 октября 2020 произведут в строениях на улицах Сергеева, Шпальная ветка, Байкальская, Розы Люксембург, Гаврилова, Сурикова, Марата, Чкалова (см. таблицу). Самое продолжительное время отключения «тепла» в этот день – 14 часов.
Отключение отопления в Иркутске 16 октября 2020: адреса. Фото: Оператор Теплосети
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