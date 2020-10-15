Отключение отопления в Иркутске 16 октября 2020: адреса, время прекращения и возобновления подачи теплоснабжения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под отключение отопления в Иркутске 16 октября 2020 попадают дома в Свердловском, Октябрьском, Правобережном и Ленинском округах. «Тепла» не будет только в нескольких десятках зданий.

«Теплоснабжение будет отключено на несколько часов для диагностики и ремонтных работ на тепловой сети», - сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

Отключение отопления в Иркутске 16 октября 2020 произведут в строениях на улицах Сергеева, Шпальная ветка, Байкальская, Розы Люксембург, Гаврилова, Сурикова, Марата, Чкалова (см. таблицу). Самое продолжительное время отключения «тепла» в этот день – 14 часов.

Отключение отопления в Иркутске 16 октября 2020: адреса. Фото: Оператор Теплосети

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