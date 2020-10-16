59 000 луковиц тюльпанов высадили в теплицы в Иркутске
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Желтые, красные, фиолетовые. Более 59 тысяч тюльпанов различных сортов, цветов и видов высадили в теплицах в Иркутске.
«В этом году мы подготовили новые «экспериментальные сорта», такие как Amedea, Beautytrend, махровые формы Purple Sky», - рассказали пресс-службе мэрии города в тепличном комплексе.
Посадка луковиц этих цветов – мероприятие традиционное. Тюльпаны вырастут как раз к весеннему празднику – Международному женскому дню, к 8 марта. Кроме этих цветов будут готовы также и горшечные цветы, которые также могут стать подарком в мартовский день.
Читайте также:
Минздрав рассказал, кто имеет право бесплатно сдать анализ на коронавирус в Иркутской области. В «Прямом эфире» на вопросы жителей Иркутской области ответила замминистра здравоохранения региона Галина Синькова (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08