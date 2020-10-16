59 000 луковиц тюльпанов высадили в теплицы в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Желтые, красные, фиолетовые. Более 59 тысяч тюльпанов различных сортов, цветов и видов высадили в теплицах в Иркутске.

«В этом году мы подготовили новые «экспериментальные сорта», такие как Amedea, Beautytrend, махровые формы Purple Sky», - рассказали пресс-службе мэрии города в тепличном комплексе.

Посадка луковиц этих цветов – мероприятие традиционное. Тюльпаны вырастут как раз к весеннему празднику – Международному женскому дню, к 8 марта. Кроме этих цветов будут готовы также и горшечные цветы, которые также могут стать подарком в мартовский день.

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