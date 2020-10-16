Сибирячка за деньги вышла замуж за иностранца, чтобы он получил вид на жительство Фото: Андрей КАРА

Брак между 41-летней сибирячкой из города Братск и 32-летним уроженцем жаркого Таджикистана накануне был признан фиктивным в суде. Запись о регистрации в ЗАГСе – должна быть аннулирована.

«Совместная» жизнь супругов продлилась три года. Все это время вместе мужчина с женщиной не жили. Хотя для того, чтобы расписаться быстрее, даже предоставили в ЗАГС справку о том, что «невеста» якобы ждет ребенка. Это было в марте 2017 года. Целью создания семьи было не что иное – как получение молодожена вида на жительства.

«На тот период времени женщина употребляла наркотики, нуждалась в деньгах и согласилась на предложение о заключении брака, поскольку иностранный «жених» пообещал развестись с ней через три месяца, решив свои проблемы с получением гражданства», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Однако, сначала таджикистанец получил лишь разрешение на временное проживание, вид на жительство был получен только в 2020. Все это время пара состояла в браке. Проведенная проверка показала, что вместе они не жили. Она все это время была в Братске, он – в Иркутске.

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