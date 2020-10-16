Сибиряк перевел аферисту 3.6 млн рублей за покупку чужого внедорожника Фото: Лия МУРАДЬЯН

Присматривал себе новый автомобиль и, наконец, выбрал Тойоту Ленд-Крузер 200. Наиболее привлекательный по цене автомобиль 36-летний житель Братска нашел через сайт объявлений в Москве.

«Ничего, у меня там есть приятель, он сходит, посмотрит машину, ему я доверяю», - подумал сибиряк.

Созвонился с продавцом и договорился о встрече.

- Я, к сожалению, в этот день не могу показать, автомобиль покажет мой знакомый, - сообщил голос на том конце «провода».

После осмотра Ленд-Крузера вывод был сделан: машина в хорошем состоянии, надо брать. Братчанин перечислил всю сумму – 3.6 миллионов рублей. В день передачи автомобиля оказалось, что тот, с кем велись переговоры и кому переведены деньги – владельцем машины не является и настоящий продавец никакой оплаты не получал.

«Не исключено, что объявление было продублировано третьим лицом, который снизил стоимость авто в объявлении с 4,5 до 3,6 миллиона рублей и договаривался о просмотре с настоящим собственником внедорожника», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

«Продавец», получивший миллионы, на звонки не отвечает. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские еще раз напоминают: нельзя перечислять предоплаты, задатки, полную оплату за товар, который вы еще не получили. Также с осторожностью относиться к объявлениям, если цена товара явно занижена. От таких «торговцев» автомобилями пострадали с начала года уже 7 человек в Иркутской области. Все вместе они «потеряли» более 5 млн рублей.

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