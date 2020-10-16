Анализы на коронавирус в Иркутске в Диагностическом центре временно не принимаются. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анализы на коронавирус в Иркутске в Диагностическом центре не принимают до 18 октября. Такое объявление появилось сегодня на официальном сайте медицинского учреждения. Ежедневно около двух тысяч пациентов именно здесь сдавали пробу на COVID. Как поступать пациентам, которые хотят обследоваться на вирус?

Во время прямого эфира 14 октября замминистра здравоохранения региона Галина Синькова отмечала, что сдать анализ на коронавирус в Иркутске и регионе можно в 12 лабораториях, а ежедневно эту процедуру проходят около 7 тысяч пациентов. Пи необходимости, при наличии показаний, медики возьмут у вас тест на дому бесплатно. Также в прежнем режиме работает забор проб в ковидных и провизорных госпиталях региона.

Платно сдать анализ на коронавирус в Иркутске можно в нескольких коммерческих клиниках. Средняя стоимость теста около 1500 рублей.