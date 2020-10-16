82-летний водитель сбил первоклассницу в Усть-Куте и скрылся Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Днем 14 октября под колеса автомобиля попала 7-летняя девочка в Усть-Куте, переходившая проезжую часть. Водитель, сбивший ребенка, с места аварии уехал, даже не вызвав скорую.

- Школьница с травмами была госпитализирована в городскую больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Сотрудники ГИБДД начали розыск автомобиля и водителя.

Автомобилиста вычислили спустя несколько часов. Выяснилось, что первоклассницу сбил 82-летний пенсионер на отечественной машине. Его привезли в полицию для разбирательства. Он был трезв.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Ну а девочка лечится. Позже станет ясно, какой степени тяжести она получила вред здоровью. После этого правоохранители примут решение о привлечении водителя к ответственности за то, что оставил место ДТП.