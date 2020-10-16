Число инфицированных коронавирусом в Иркутской области выросло на 187. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заразившихся коронавирусом в Иркутской области продолжает расти.Так, к 16 октября количество подтвержденных случаев инфицирования достигло 21 468, за минувшие сутки увеличившись на 187.

- Госпитализировано в больницы региона 2406 пациентов, - сообщает данные оперштаба пресс-служба правительства Иркутской области. -В помощи медиков в стационаре нуждаются на 77 человек больше, чем сутками ранее.

Количество выздоровевших от COVID-19 тоже растет, но увы, не такими темпами. За день на 16 октября выписано домой еще 99 жителей Приангарья, а общее число тех, кто справился с болезнью, с начала пандемии равно 18 тысяч 106.

Не каждого заболевшего удается спасти, несмотря на все усилия докторов. Имеет значение и возраст, и хронические заболевания. Умерло 297 человек, за сутки - пятеро. От заболеваний, непосредственно не связанных с вирусом, скончались еще трое больных, общее число - 97.