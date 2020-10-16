КамАЗ столкнулся с Тойотой Чайзер на трассе «Байкал». Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Крупная авария произошла на федеральной трассе «Байкал» днем, 16 октября. На 16 километре КамАЗ столкнулся с седаном Тойота Чайзер. От удара, японский автомобиль превратился в груду искореженного металла. Не обошлось без пострадавших.

- За помощью к врачам обратился 34-летний водитель Тойоты, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - 56-летний водитель КамАЗа предварительно не пострадал.

В том, кто стал виновником этой аварии, сейчас разбираются полицейские. Инспекторы ГИБДД регулируют движение, пробок на месте происшествия нет.

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