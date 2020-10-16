После капремонта в Баяндаевском районе открыли школу

В селе Байша Баяндаевского района после капремонта открыли школу.

В селе Байша Баяндаевского района – радостное событие! Здесь после капитального ремонта открыли школу. Ребятишки теперь учатся в обновленном здании. Кстати, и мебель сюда тоже закупили взамен устаревшей. На торжественном открытии побывал вице-спикер Заксобрания Иркутской области Кузьма Алдаров.

«Благодаря поддержке регионального минстроя удалось реализовать этот проект, - сказал Кузьма Алдаров. - За что огромная благодарность бывшему главе ведомства Светлане Свиркиной. Учителя довольны, в коллективе четыре молодых преподавателя, директор отказалась от переезда в другое село – есть надежда, что село будет развиваться, а молодежь будет оставаться и возвращаться в родные места.

Эта школа носит имя гвардии-полковника, Героя Советского Союза Владимира Бузинаевича Борсоева. Сегодня в ней учатся 18 человек. Не смотря на то, что совсем немного, у детей есть все как в обычной большой школе. Кабинеты физики, химии, математики, русского языка, бурятского языка, информатики и других предметов, физкультура - в спортзале. Есть даже школьный музей.