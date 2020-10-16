Детскую поликлинику и женскую консультацию строят в Иркутске-II

Возведение современного медкомплекса Иркутске-II идет полным ходом.

Во Втором Иркутске скоро появится новый медицинский центр, в котором расположится детская поликлиника и женская консультация. Больница войдет в состав медсанчасти ИАПО. Возведение объекта идет в ускоренном режиме. Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Иркутской области, гендиректор авиазавода Александр Вепрев.

«Это одна из важнейших задач, потому что старая поликлиника давно работает с большим перегрузом, – отметил Александр Вепрев. – Отрадно, что региону окажет поддержку федеральный центр. Уверен, общими усилиями мы построим современный и долгожданный медицинский комплекс».

Сегодня строители уже монтируют каркас здания детской поликлиники, также работы идут на цокольном этаже женской консультации. На строительство в этом году запланировано более полумиллиарда рублей. Затем на 660 млн рублей будет закуплено медицинское оборудование. Остальные средства из выделенных 1,5 млрд рублей пойдут на прочие нужды, чтобы сделать больницу удобной и оснащенной всем необходимым. А в старом здании детской поликлиники в дальнейшем заработает профцентр для работников завода, что разгрузит от осмотров взрослое подразделение.