Погода на 17 октября в Иркутске: днем без осадков и до +8 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По прогнозу синоптиков, в эти выходные погода порадует жителей Иркутска. Несмотря на то, что в ночь на субботу, 17 октября в городе пробрасывал небольшой мокрый снег, и похолодало до -4, днем ни снега, ни дождя нам не обещают. Как сообщили в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ветер подует юго-восточный 4-9 м/с. Столбик термометра поднимется до +6, +8 градусов.

По Иркутской области переменная облачность, местами небольшие осадки днем в виде дождя и мокрого снега, утром в отдельных районах туман. Ветер подует северо-западный с переходом днем на юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с,. Температура днем +5,+10 градусов, при облачной погоде +2,-3.

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