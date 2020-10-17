Еще 179 человек заболели коронавирусом в Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутской области вновь выросло число заболевших коронавирусом. На утро, 17 октября опасную инфекцию подхватили еще 179 человек. За все время распространения COVID -19 в нашем регионе заразились уже 21647 сибиряков. Сейчас госпитализировано 2536 жителей Приангарья. За сутки на больничную койку отправились еще 130 больных. Такие данные приводит оперштаб правительства Иркутской области.

Увы, но за минувшие сутки, от коронавируса скончались еще 8 пациентов. Всего, от ковида умерли 305 человек, еще 99 скончались от болезней, не связанных с COVID-19. За сутки прирост составил два человека.

Есть и приятные новости. Болезнь победили еще 62 жителя Приангарья. Выздоровевших уже 18168.

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