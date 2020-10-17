За сутки от коронавируса умерли еще 8 жителей Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области увеличивается не только число заболевших коронавирусом, но и количество умерших от этой опасной инфекции. За последние сутки от COVID-19 скончались еще 8 человек. С начала распространения короны, в Приангарье умерли уже 305 человек. Еще 99 скончались от болезней, не связанных с COVID-19. За сутки по этой причине ушли из жизни еще два сибиряка. Это обновленные данные оперативного штаба правительства Иркутской области.

Что касается зараженных, то на 17 октября ковид подхватили еще 179 человек. Всего, в нашем регионе заразились уже 21647 сибиряков. Сейчас госпитализировано 2536.

Не останавливается и прирост выздоровевших. Болезнь победили еще 62 пациента. Выздоровевших уже 18168.

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