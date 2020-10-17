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Продавая квартиру, сибирячка «подарила» мошенникам 150 тысяч рублей

Жительница Качуга назвала аферистам номер своей банковской карты
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Продавая квартиру, сибирячка «подарила» мошенникам 150 тысяч рублей

Продавая квартиру, сибирячка «подарила» мошенникам 150 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Иркутской области продолжают попадаться на уловки мошенников. Очередной жертвой аферистов стала 67-летняя жительница Качуга.

Она разместила объявление о продаже квартиры на одном из Интернет-сайтов. Вскоре позвонила первая потенциальная покупательница и сказала, что готова внести предоплату. Хозяйка квартиры сразу пошла к банкомату, и под диктовку звонившей женщины, провела операции, после которых с ее карты испарились 150 тысяч рублей. Сразу после этого лжепокупательница отключила телефон.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Полицейские выяснили, что номер телефона аферистки зарегистрирован в Челябинской области.

Так как же преступники списали деньги у женщины из Качуга? По версии полицейских, она сообщила мошенникам номер своей карты. Те перевели деньги с накопительного счета на основной, выдав их за предоплату. Затем они уговорили перечислить деньги им.

Полицейские вновь советуют жителям региона, никому не называть номера своих банковских карт.

Криминал