С начала пандемии коронавируса, жители Иркутской области получили штрафы на 3,6 миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За время распространения коронавируса, жители Иркутской области получили 8003 штрафа за несоблюдение социальной дистанции и отсутствие индивидуальных средств защиты. В общей сложности сибиряки, которые передвигались без медицинских масок, перчаток, отдали уже 3 649 962 рубля. Юридическим лицам с весны выписаны штрафы на 1 000 030 рублей. Такие данные привел оперштаб правительства Иркутской области.

И еще немного статистики по ушедшим на карантин школьникам и учителям. С марта, на удаленное обучение ушли16 992 ученика, 406 из них заболели коронавирусом. Также на удаленке уже поработали 2314 педагога, заболели из них 305.

Напомним, в Иркутской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. На утро, 17 октября опасную инфекцию подхватили еще 179 человек. За все время распространения COVID -19 в нашем регионе заразились уже 21647 сибиряков. Сейчас госпитализировано 2536 жителей Приангарья.