Ученик поджег здание на территории школы в Ангарске. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
Густой черный дым, который валил с территории ангарской школы №40, заметили местные жители. Приехавшие на место пожарные выяснили, что горит крыша двухэтажного неэксплуатируемого здания, которое находится неподалеку от школы.
С огнм справились за несколько минут. Никто не пострадал. Дознаватели МЧС уже выяснили подробности инцидента.
- Это был поджог, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Поджигателем оказался ученик этой же школы. Разобрав кирпичную кладку, он поджег утеплитель.
Теперь, школьника-пиромана ждет разговор с инспекторами по делам несовершеннолетних. Спасатели уже передали информацию полицейским.
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