Суперзвезда Сергей Зверев поздравил "Тункинскую долину" в Бурятии с победой на Всероссийском конкурсе

Сергей Зверев (третий справа) во время финала конкурса. Фото: правительство Бурятии

Проект «Тункинская долина» одержал победу во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Одним из первых своих земляков поздравил суперстар отечественного шоу-бизнеса, стилист Сергей Зверев, который родом как раз из Тункинского района. Кстати, Сергей Зверев выступил амбассадором заявки Тунки на конкурс, всячески поддерживая ее на своей странице в соцсети. Кроме того, король гламура лично приехал в Тулу, на финал конкурса.

- Это наша с вами общая победа, - написал Сергей Зверев на своей странице в соцсети. - Огромное спасибо всем, кто голосовал за экологическии туризм в Тункинскои долине, спасибо всем, кто делал репосты и просил голосовать своих родных и друзей.

- Теперь топ-10 команд-победителей и победитель народного голосования примут участие в программе, в которой создадут «упакованные продукты», готовые к реализации, с экономически обоснованными мастер-планами туристско-рекреационных кластеров на особо охраняемых и прилегающих к ним территориях, - сообщили в правительстве Бурятии. - Далее эти проекты представят потенциальным инвесторам и экспертам профильных министерств и ведомств.

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