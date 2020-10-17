Водитель Тойоты Марк II врезался ограждение в Иркутске: пострадала 18-летняя девушка. Фото: "ДТП 38RUS"

Серьезная авария произошла поздним вечером, 17 октября в районе политехнического университета в Иркутске. Водитель Тойоты Марк II не справился с управлением, и врезался в дорожное ограждение. От удара конструкция упала на проходящую по тротуару 18-летнюю девушку.

- С травмами ее доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Состояние пострадавшей уточняется. Что касается водителя, то он был трезв.

Инспекторы ГИБДД продолжают разбираться в причинах этой аварии. Чтобы избежать подобных ДТП, полицейские еще раз советуют автомобилистам соблюдать скоростной режим на городских улицах и на федеральных трассах.

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