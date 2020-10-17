Водитель Газели пострадал в столкновении с Тойотой Ипсум в Иркутске

Водитель Газели пострадал в столкновении с Тойота Ипсум в Иркутске. Фото: "ДТП 38RUS"

Крупная авария произошла вечером, 17 октября в Иркутске. В микрорайоне Ново-Ленино столкнулись Газель и Тойота Ипсум. Не обошлось без пострадавших.

- Травмы пострадал водитель Газели, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С различными травмами его доставили в больницу. 37-летняя женщина, которая находилась за рулем Ипсума не пострадала.

В том, кто стал виновником аварии сейчас разбираются инспекторы ГИБДД. Полицейские еще раз советуют водителям соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим на городских улицах и трассах.

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