Автомобиль загорелся ночью в Эхирит-Булагатском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Поздно ночью на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района. Во втором часу ночи местные жители обнаружили, что загорелся один из автомобилей.

"На место происшествия прибыли 6 работников пожарной охраны и 2 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по иркутской области. - Они приехали туда в 2:16 ночи, и уже в 2:33 возгорание было ликвидировано".

Никакое имущество, кроме сгоревшего автомобиля, не пострадало. Причины происшествия пока неизвестны - их предстоит выяснить специалистам из МЧС.

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