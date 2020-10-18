Снег и сильный ветер ожидаются 19 октября в Иркутской области Фото: Влад КОМЯКОВ

В Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждают: 19 октября северные и северо-западные районы нашего региона ожидает непогода.

"В этих районах, а также местами по области днем ожидается усиление западного и северо-западного ветров с порывами от 16 до 21 метра в секунду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Также прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега".

Но особенно внимательными в этот день стоит быть автомобилистам. Ведь на дорогах будут гололедица и снежный накат. Так что водителям нужно по возможности избежать поездок на дальние расстояния, а, если сделать это невозможно, то необходимо быть осторожными и следить за скоростью.

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