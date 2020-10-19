Два человека погибли из-за обвала грунта в Иркутске во время ремонтных работ
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутске накануне во время ремонтных работ на улице Красных Мадьяр произошла трагедия. Два человека погибли. Произошел обвал грунта и обоих рабочих засыпало землей.
- В происшествии пострадал еще один человек, его госпитализировали в больницу, - сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области. - Следственным отделом по Октябрьскому району Иркутска проводится доследственная проверка.
Специалистам предстоит выяснить, что послужило причиной гибели людей. Такой же случай 15 октября произошел в городе Ангарск. Во время укладки трубопровода рабочего, находившегося на глубине около 4 метров засыпало землей. мужчину откопали, но по дороге в больницу он скончался.
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