Спасенному в Иркутске ястребу пришлось ампутировать крыло. Фото: Иркутский зоосад

Ястреб и три сокола – новые пациенты Иркутского Зоосада. Всех их в течение последнего месяца с различными травмами принесли иркутяне.

- Увы, ранения оказались серьезными настолько, что вернуть в дикую природу птиц уже не получится, - рассказали «КП» в зоопарке.

Ястребу осоеду крыло пришлось ампутировать полностью. Но он среди всей четверки оказался самым контактным. Общается с сотрудниками, даже ест из их рук. Особенно полюбил бананы.

- Также осоед быстро подружился с таким же осоедом – жертвой охотников, что появился у нас ранее, - говорят в Зоосаде. - Сейчас собратья по несчастью почти все время находятся вместе, даже в те моменты, когда их отпускают гулять на открытой территории.

Соколы – пустельги к людям относятся более настороженно: очень пугливы и насторожены они. Сотрудники зоопарка заходят к ним только для того, чтобы покормить или сменить подстилку.

Три раненых сокола стали новыми пациентами в Иркутском Зоосаде.

- Аппетит соколов очень хороший, с удовольствием питаются мясом, - говорят ухаживающие за ними. – У одного из них сломано крыло, у второго – повреждена лапа, третий поступил с черепно-мозговой травмой.

Пернатые навсегда останутся в зоосаде. Сейчас им предстоит долгая реабилитация – от нескольких месяцев до полугода. После придется искать средства на строительство для них новых вольеров.

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