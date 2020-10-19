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Дом на колесах арестовали приставы, чтобы сибиряк заплатил налоги

Продать на торгах автодом не успели, житель Иркутской области погасил задолженность
Мария КНЯЗЕВА
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Дом на колесах арестовали приставы, чтобы сибиряк заплатил налоги

Дом на колесах арестовали приставы, чтобы сибиряк заплатил налоги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина из Усолья-Сибирского не платил налоги. Сумма задолженности накопилась не малая - 209 тысяч рублей. Судебным приставам было поручено взыскать нужную сумму с неплательщика.

«Мы ознакомили неплательщика о возбуждении в отношении него исполнительного производства», - сообщают сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. – «Мужчина не оплатил имеющийся долг в срок для добровольного исполнения».

Тогда специалистам пришлось наложить арест на имущество принадлежащее должнику – вагон-прицеп на колесах. Проще говоря, с молотка должен был уйти автодом усольчанина. Однако, до торгов дело не дошло.

«Поскольку неплательщик не пожелал лишаться дома на колесах, налоги были оплачены им в полном объеме», - отмечает пресс-служба ведомства.

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