Лариса Егорова: Приложу все усилия, чтобы поликлиника в Рабочем переехала в новое здание

Лариса Егорова побывала с рабочим визитом в поликлинике №15 в предместье Рабочее Иркутска.

Лариса Егорова встретилась с пациентами, руководством и медперсоналом поликлиники №15 в предместье Рабочее Иркутска. На встрече вице-спикер обсудила проблемы, которые поднимает на заседании депутатского штаба по предупреждению распространения коронавируса при областном парламенте.

Сегодня врачи работают с усиленной нагрузкой. Помогают волонтеры, благодаря которым сейчас на вызовы ездят два автомобиля. По словам медперсонала, все положенные выплаты медики получают вовремя.

- Но главная проблема, которая всех волнует – строительство новой поликлиники, - говорит Лариса Егорова.

Нынешняя поликлиника расположена в двухэтажном старом здании. К ней прикреплены более 30 тысяч человек, и взрослые, и дети. Новое здание должны были начать строить в этом году. Но этого сделано не было. Проект стоимостью 12 млн рублей готов, он прошел госэкспертизу. Земельный участок тоже подготовлен.

- Жители предместья начали сбор подписей в поддержку новой поликлиники, потому что все понимают, что она жизненно необходима. Я со своей стороны, как депутат, приложу все усилия, чтобы это строительство началось в самое ближайшее время, тем более, что необходимая подготовительная работа проведена, - подчеркнула Лариса Егорова.

Вице-спикер дополнила, что много лет старается по мере возможности оказывать помощь поликлинике. В этот приезд депутат подарила переносной портативный офтальмоскоп. Он предназначен для проверки зрения детям, начиная с младенческого возраста.