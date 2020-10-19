Отжиги сухой травы 19 октября пройдут на острове Конный в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутской области продолжается подготовка к пожароопасному периоду. Для того, чтобы избежать пожаров, в регионе проводят профилактические отжиги сухой травы. Так, сегодня, 19 октября, дошел черед до острова Конный. Иркутян просят сохранять спокойствие – все отжиги проводятся под контролем пожарных и сотрудников МЧС.

В этот день также запланирована обработка более 220 гектаров в Ангарске, Иркутске, Черемхово, в Черемховском и Тулунском районах.

«Всего на территории Приангарья отжиги прошли уже на площади 6092 гектара», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Работы проводятся специалистами по установленному графику, самовольные палы травы – не допустимы! Это нарушение правил пожарной безопасности.

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