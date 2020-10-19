Количество случаев коронавируса в Иркутской области превысило 22 тысячи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество случаев коронавируса в Иркутской области на 19 октября превысило 22 тысячи с начала пандемии и составило 22005. Только за минувшие сутки, на 19 октября, их число выросло на 177.

-По состоянию на 19 октября госпитализировано 2905 человек, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - Медицинская помощь в стационаре потребовалась накануне еще 250 пациентам.

К сожалению, такой же динамики в выздоровлении нет. Домой сегодня, 19 октября, отправились 8 человек. Всего с начала апреля вылечились от инфекции 18 тысяч 230 жителей региона.

К сожалению, не удалось спасти двух человек, они умерли непосредственно от коронавируса. От заболеваний, не связанных с вирусом, погибли 99. Общее число жертв, так или иначе связанных с COVID-19, 410.