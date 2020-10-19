Сибиряк убил двух рыбаков и сжег их тела в зимовье. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

О пропаже 33-летнего жителя села Залумай полицейским еще 9 октября сообщили его родственники. Они рассказали, что мужчина со своим знакомым поехал на рыбалку в район реки Агой, и не вернулся. Через два дня тела обоих мужчин нашли в сгоревшем зимовье в районе реки Хотхурка. Позже полицейские выяснили, что в день гибели рыбаков, с ними был третий приятель. Им оказался 35-летний житель Зимы. На допросе он признался, что убил мужчин во время ссоры. А затем, чтобы скрыть следы, поджег зимовье.

- Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство двух лиц», - сообщили в пресс-службах ГУ МВД и СУ СК России по Иркутской области.

Добавим, что дожидаться суда обвиняемый будет под стражей.

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