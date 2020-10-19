Проезд по улице 7-я Советская ограничили в Иркутске

Проезд по улице 7-я Советская ограничат в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! В Иркутске на десять дней ограничили проезд по улице 7-я Советская. До 29 октября нельзя будет проехать в районе дома по адресу ул. Коммунистическая, 65. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с ремонтом теплосетей. Так что водителям стоит быть особенно внимательными на этом участке.

Напомним, что в Иркутске подходят к концу работы на одной из самых проблемных улицах города - Култукской. Еще в сентябре там начали укладывать первый слой асфальта. Также там сделали ливневую канализацию, оборудовали тротуары, дорожные ограждения, отдельные съезды к частным домам. Окончание работ запланировано на октябрь 2020 года.

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