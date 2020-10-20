«Внука» из Испании, похитившего у пенсионерки 90 000 рублей, задержали в Иркутской области

Мошенника, выманивавшего деньги под видом родственников, задержали в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Как минимум 95 тысяч рублей – такую сумму обманным путем от пенсионерок Иркутской области получил мошенник, представляясь их родственниками. Так, в июле позвонив 89-летней жительнице Тулуна, мужчина сказал, что он ее внук, который сейчас проживает в Испании.

- Бабуль, у меня проблемы, не выручишь? Деньги нужны, - сообщил голос в трубке.

У пенсионерки не было банковской карты. Тогда «внучок» придумал такую схему: приезжает таксист, женщина отдает ему наличные деньги, водитель переводит их на карту «родственника».

«Ничего не подозревающий работник службы такси, взяв деньги у потерпевшей, осуществил перевод мошеннику», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «На протяжении трех дней обманщик звонил женщине, а она продолжала отдавать свои сбережения таксистам».

За эти три дня общая сумма ущерба получилась более 90 тысяч рублей. Кроме того, уже известно, что этот же самый мошенник обманул еще как минимум одну женщину – 65-летняя жительница Черемхово перевела ему 5 000 рублей, думая, что звонит племянник.

«Подозреваемого задержали, при обыске нашли два сотовых телефона и 6 сим-карт, решением суда он заключен под стражу», - отмечают сотрудники МВД.

Сейчас полицейские проверяют причастность задержанного к другим подобным случаям мошенничества.

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