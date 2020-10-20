Сибиряк приклеил к коптеру айфон, чтобы передать его в колонию в Ангарске. Фото: ГУФСИН России по Иркутской области

В исправительной колонии в Ангарске сейчас выясняют, кому предназначался телефон, который 25-летний парень из Байкальска хотел «перебросить» через забор с колючей проволокой при помощи современной техники – квадрокоптера.

«Мужчину задержали около 23.00 вблизи ограждения исправительной колонии № 14», - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области. – «При нем был квадрокоптер с приклеенным на скотч мобильным телефоном».

Технику, конечно, сразу же изъяли. Составлен протокол по статье «Попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы». Злоумышленнику грозит штраф до 5000 рублей, а также конфискация запрещенных предметов.

Специалисты отмечают, что коптер для передачи был использован впервые. До этого нарушители пользовались арбалетами, пневматическими пушками. С начала года таких «деятелей» было поймано уже 29: кто-то «перебрасывал» запрещенные предметы, кто-то пытался пронести запрещенные предметы на свидание. Передать пытались телефоны, алкоголь и даже наркотики.

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