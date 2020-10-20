Сибиряк оплатил долги в 100 тысяч рублей, чтобы продать квартиру Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Не платил налоги, а также копил долги за ЖКХ житель Тайшета ровно до того времени, пока не решил продать квартиру. Должника предупреждали, что ему необходимо погасить долг перед налоговой инспекцией в размере 75 000 рублей, а также перевести средства на счет ресурсоснабжающей организации – 36 000 рублей. Но делать в срок этого мужчина не стал. Судебным приставам не оставалось ничего больше, как ввести запрет на регистрационные действия в отношении его жилья.

«При обращении в территориальное отделение Росреестра для оформления сделки купли-продажи недвижимого имущества должнику было отказано», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. – «Мужчина тут же явился на прием к судебному приставу, где задолжавшему было разъяснено, что запрет снимут только тогда, когда задолженность будет оплачена в полном объеме».

Неплательщик в скором времени перевел на счет Управления нужную сумму, в том числе и исполнительский сбор в размере 7 000 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08