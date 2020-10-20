Угонщиков дорогостоящих внедорожников задержали полицейские Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские Иркутска вышли на след организованной группы, которая занималась угоном дорогостоящих внедорожников. Оперативники подозревают эту троицу в одном хищении «Тойоты-Ленд-Крузер-200», а также в четырех попытках украсть автомобили. Все трое были задержаны. Как оказалось, все они ранее уже были судимы.

«Не исключено, что данные факты могут являться лишь эпизодом в обширной противоправной биографии злоумышленников», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

При обыске у подозреваемых изъяты предметы и вещи, при помощи которых, как полагают сыщики, и было совершено преступление. Одного из банды – 30-летнего мужчину заключили под стражу, двое подельников – 28 и 30 лет – отпустили под подписку о невыезде. Расследование по статье «Кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере» продолжается. Причастность к другим подобным преступлениям также будет проверена.

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