Иркутянку осудили за попытку дать взятку в 80 000 рублей полицейскому Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Полицейские во время проверки вещевого рынка Иркутска обнаружили, что торговля в одном из павильонов ведется товаром без документов. Нужные бумаги продавец не смогла представить. Вещи были изъяты.

«После женщина попросила своего знакомого помочь ей вернуть товар и тогда они решили дать взятку сотруднику полиции», - сообщает пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска.

Участковый согласился встретиться с женщиной и ее другом. Разговор проходил в машине полицейского. Знакомый продавца положил между передними сидениями автомобиля деньги в сумме 80 000 рублей, а женщина уговаривала деньги взять.

«Хотела, чтобы он не составлял протокола об административном правонарушении и вернул изъятое», - пояснила нарушительница потом на допросе.

Что дает взятку должностному лицу, продавец ясно понимала. Накануне уголовное дело рассматривалось в суде. Гражданку приговорили к лишению свободы сроком 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года.

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