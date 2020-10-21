Лекции в «Молчановке» на октябрь: в Иркутске обсудят, как найти идею для стартапа, вести соцсети и не бояться публичных выступлений

Лекции в «Молчановке» на октябрь: в Иркутске обсудят, как найти идею для стартапа, вести соцсети и не боятся публичных выступлений. Фото с сайте Иркутской библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского

Центр молодежного инновационного творчества Digitlab на базе библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского открылся в начале октября. Его основная цель – продвигать среди молодежи знания в области программирования. Там есть все необходимое для изучения 3D-программирования и моделирования, 3D-прототипирования, создания 3D-графики и многое другое. Но рассказывать там будут не только о компьютерных нововведениях, а абсолютно обо всем. Вы убедитесь в этом лично, побывав хотя бы на одной из октябрьских лекций.

Так, 21 октября в 18.00 пришедшим в библиотеку расскажут о том, как найти себя в предпринимательстве, что вы можете предложить этому миру. Делиться опытом будет юный бизнесмен. 26 октября в 12.00 всем желающим будут помогать искать идею для стартапа. Обещают даже провести практическое занятие. 26 октября в 17.00 делиться знаниями будет SMM-менеджер. Вместе со специалистом участники мастер-класса найдут свой уникальный стиль ведения социальных сетей.

- 28 числа в 12.00 можно будет прослушать лекция «Искусство публичных выступлений», - говорят в «Молчановке». – А 29 октября также в полдень научат участников самопрезентации, объяснят ее важность, на какие аспекты нужно обратить внимание в этом вопросе.

Конец месяца будет посвящен человеку. 30 октября в 12.00 в Центре молодежного инновационного творчества поговорят на тему «Дизайн человека, наука о ДНК человека». На следующий день в это же время гости библиотеки познакомятся с самими собой – «в чём твоя уникальность, как использовать свои ресурсы для достижения целей» - основной вопрос, который начнут разбирать в 11.30.

Вход на все мероприятия свободный, обязательно наличие читательского билета. Если у вас еще нет, берите с собой паспорт и придите минут за 15-20 да начала лекции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08