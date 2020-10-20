Выставка кукол из Японии проходит в 130-м квартале Иркутска. Фото: Иркутский краеведческий музей

В филиале «Окно в Азию» можно посмотреть необычную экспозицию, состоящую из кукол. Всего более 70 игрушек из Японии, предоставленных для выставки частным коллекционером. Здесь собраны деревянные куклы – кокэси, бумажные – чиогами, фарфоровые – хаката и другие.

«Есть куклы-младенцы, есть придворные дамы и самураи», - рассказали в Иркутском краеведческом музее. – «Посетители смогут посмотреть на уникальные авторские игрушки».

Традиция создания кукол в Японии живет более 13 веков, это государство часто называют «Страной десяти тысяч кукол». Слово «нингё» - так по-японски звучи «кукла», переводится как «образ человека», поэтому и отношение к этим предметам в стране восходящего солнца совсем не как к игрушке, а как к предмету искусства. Узнать больше об истории создания каждого вида кукол можно будет до конца октября в 130-м квартале.

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