В Иркутском художественном музее придумали квест для взрослых

В Иркутском художественном музее приготовили квест для взрослых. Фото: предоставлено Иркутским художественным музеем

В Иркутском художественном музее на улице Ленина приготовили квест для взрослых ценителей искусства. Вопросы викторины «От Ермака до Бурлюка: путешествие по русскому искусству» не будут простыми, дети с ними просто не справятся - оттого и возрастной ценз 18+. Для того, чтобы получить ответы на них, гостям музея придется отправиться в путешествие по всей постоянной экспозиции русского искусства.

- Участники узнают много нового и интересного, - говорят в музее. - Некоторые задания рассчитаны на эрудицию, другие на сообразительность и внимательность.

Проверить свои знания можно будет 24 октября в 11.00 или 15.30. Не забывайте, что сейчас музеи могут принимать ограниченное количество человек одновременно. Так что, для того, чтобы наверняка попасть на интеллектуальную игру, нужно заранее записаться. И не забывайте, что на территории региона действует масочный режим. Без маски в Художественный музей не пустят.

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