Иркутян научат делать броши из фарфора и рисовать в Усадьбе Сукачева. Фото: предоставлено Иркутским художественным музеем

Вы никогда не хотели попробовать создать уникальный аксессуар своими руками? На мастер-классе от художницы Хайтинского завода Ольги Вахрушевой, который пройдет 25 октября в Усадьбе Сукачева, вы сможете научиться это делать. Мастер покажет все основные этапы создания броши из фарфора. Начало в 15.00. Домой вы уйдете уже с готовым украшением, которое сможете подарить дорогим людям или сделать яркой деталью своего образа.

- Приносить с собой, кроме маски, ничего не нужно, - говорят в Усадьбе.

В этот же день, в воскресенье, художник проведет еще одно необычное занятие – гости ее мастерской будут учиться уникальной технике – рисовать щепой. Начало этого практикума в 13.00. Количество мест на оба занятия ограничено, так что записываться нужно заранее.

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