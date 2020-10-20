В музее «Тальцы» обустроили новую усадьбу

В «Тальцах» - обустроили новую усадьбу. Фото: архитектурно-этнографический музей "Тальцы" в соцсетях

В архитектурно-этнографическом музее "Тальцы" постоянно кипит работа. Сейчас сотрудники трудятся над созданием экспозиции "Московский тракт". Накануне стало известно о том, что центральная усадьба этого комплекса зданий обустроена.

- Дом Воинова датируется последней третью XIX века, вывезен был из поселка Кутулик в Аларском районе, - рассказывают сотрудники «Тальцов». - Строению присущи признаки городской архитектуры: сложная объемно-пространственная композиция, наличие мезонина, обшивка калеванным тесом, барочные наличники.

Такие богато украшенные дома со сложной планировкой стали появляться в селах во второй половине 19 века, когда начала расти численность жителей в селах у трактов. На фоне крестьянских построек они резко выделялись и были украшением поселков.

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